Técnico do Equador exalta Ancelotti antes de enfrentar o Brasil: "Melhor do mundo"

Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva antes da partida contra o Brasil, Sebastián Beccacece, técnico do Equador, falou sobre suas expectativas para o duelo pelas Eliminatórias e elogiou Carlo Ancelotti.

"O Brasil tem um elenco de muita qualidade, tem o melhor técnico do mundo, que sabe administrar tudo relacionado a grandes figuras, pelas conquistas que alcança, pela harmonia, pelo rendimento que tira desses jogadores. E, na verdade, eles têm jogadores com muita experiência também. Se você olhar para o Casemiro, o Marquinhos... Quantas finais, quantas Copas do Mundo", afirmou

Além de exaltar o Brasil, Beccacece falou sobre o momento de sua equipe. O Equador está a uma vitória de se classificar para a próxima Copa do Mundo. Estreante em 2002, a seleção participou de mais três edições: 2006, 2014 e 2022.

"A seleção equatoriana está aqui para aproveitar o presente e se encontra em uma posição privilegiada. E com três pontos a menos também, que nos tiraram", disse Beccacece, relembrando a punição ao Equador.

"Isso (a campanha) é motivo para estar orgulhoso. E, a partir daí, não descasar e não ficar só nisso, mas sim continuar se esforçando, trabalhando um pouco mais e melhor a cada dia", completou.

A partida contra o Brasil, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, será realizada nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.