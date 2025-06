Sub-20 do Palmeiras goleia Ajax em amistoso disputado na Holanda

A equipe sub-20 do Palmeiras goleou o Ajax-HOL por 7 a 2, nesta quarta-feira, em amistoso realizado em Ouder-Amstel, no CT da base da equipe holandesa. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Erick Belé, Kidani, Riquelme Fillipi, Heittor, Luis Arthur, Arthur e Sorriso.

As Crias da Academia está na Holanda para a disputa do ICTG Tournament, competição que acontece entre sábado e domingo, na cidade de Uitgeest. O Verdão defende bicampeonato, tendo faturado a taça em 2022 e 2023.

Em preparação para o ICGT, o Verdão disputou três amistosos. Antes de bater o Ajax, o time superou o SOT Academy-HOL por 6 a 1, com gols de Erick Belé, Heittor (três vezes), Riquelme Fillipi e Kidani, e bateu o De Graagschap-HOL por 7 a 1.

Nessa ocasião, os gols foram marcados Riquelme Fillipi (duas vezes), Heittor, Rafael Coutinho, Erick Belé, Wesley e Luis Arthur.

O próximo compromisso do sub-20 do Verdão no Brasil é pelo Campeonato Paulista da categoria, contra o Red Bull Bragantino, nesta sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.