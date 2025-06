Sport dispensa António Oliveira e Brasileirão já soma 8 técnicos demitidos

O Sport confirmou nesta quarta-feira a demissão do técnico António Oliveira para a sequência do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após reuniões entre a diretoria e o treinador, que culminaram no entendimento de que era necessário um "ajuste de rota" no comando do elenco. Os auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel também deixam o clube.

"O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios", comunicou o clube pernambucano.

António Oliveira chegou ao Sport para substituir Pepa, com a missão de reverter o mau momento vivido pelo clube no Brasileirão. No entanto, a situação da equipe não melhorou. Ele comandou o time em apenas quatro jogos, sendo um empate e três derrotas, a última delas no domingo, quando sofreu 1 a 0 para o Mirassol, fora de casa.

Oliveira havia estreado logo com uma dura goleada para o Cruzeiro, por 4 a 0, na Ilha do Retiro. A partida ficou marcado pelos gritos de "burro" da torcida pernambucana logo aos 20 minutos de jogo na primeira partida do português à frente da equipe.

Com os maus resultados, o Sport segue na lanterna (20º) com apenas três pontos. Em 11 jogos, teve três empates e oito derrotas, sendo o único time que ainda não venceu na competição. O time vai, portanto, para seu terceiro técnico na temporada, já que Pepa tinha sido mantido no cargo após o acesso em 2024.

A saída de Oliveira marca a oitava demissão de treinador nesta edição do Brasileirão, em apenas 11 rodadas. A competição está paralisada por causa da Data Fifa, iniciada neste meio de semana.

O campeonato será retomado no dia 12 deste mês para mais uma rodada, antes de ser interrompido em razão da disputa do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Entretanto, o jogo do Sport diante do Flamengo foi adiado devido à participação adversária no torneio internacional. Assim, o time pernambucano volta a campo apenas em 12 de julho, para a 13ª rodada, diante do Juventude, fora de casa.