SPFC vai virar SAF? 'É a tendência ou um modelo parecido', diz presidente

Presidente do São Paulo, Julio Casares admitiu que a tendência futura é de que o clube se torne uma SAF ou que adote um modelo de negócios parecido. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele afirmou que o time de futebol que não adotar o modelo de gestão empresarial será "passado para trás" e viverá imerso em dívidas.

Julio disse haver resistência interna para que o SPFC se torne uma SAF, mas a tendência é aderir a um modelo empresarial para o clube. "A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o SPFC vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o SPFC não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o SPFC tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial se não vai ficar para trás".

Casares citou como exemplo o acordo, que ainda não foi concretizado, entre o São Paulo e o magnata grego Evangelos Marinakis, que pretende investir dinheiro na base de Cotia. "Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresarias. Se é SAF ou outro modelo, vamos pensar. Hoje existe um novo mercado que precisa ter dinheiro: o jogador que vale muito hoje é aquele garoto de 17 a 22 anos, é o mercado prioritário".

O presidente do tricolor disse que no atual modelo o jogador da base já vem "fatiado" e mal dá rendimentos ao clube — ele citou como exemplo o zagueiro Beraldo, vendido ao PSG. "Esse jogador [da base] tem sócio invisível que não põe dinheiro: 20% da família, 10% do empresário... Eu vendi o Beraldo e eu tinha 60% só dele, ele já veio fatiado".

Ele afirmou buscar um sócio que dê dinheiro ao clube, e destaca que Marinakis pode cumprir esse papel com os atletas formados em Cotia. "Quero um sócio que me ponha dinheiro e o grego não só tem dinheiro, como tem plataforma esportiva, eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, tem que ter muito critério e jamais é vender ativo da base. É um acordo de valor operacional. Vou ter alguém que me coloca dinheiro e, quando eu vender o jogador, ele vai ter o percentual dele, mas eu vou entrar no mercado firme".

Marinakis é dono de três clubes: Nottingham Forest, da Inglaterra, Rio Ave, de Portugal, e Olympiacos, da Grécia.

Casares dá prazo para quitar dívida do SPFC

Presidente revelou que assumiu o SPFC com um quadro "terrível" de time "desmotivado" e o clube "sem receita". "No primeiro mandato tínhamos a ideia de voltar ao autoestima do time, de ser competitivo e reconectar o torcedor com o clube. E conseguimos: ganhamos o Paulista, ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa. Essa reconexão aconteceu".

Ele destacou que para alcançar esses objetivos foi preciso fazer investimentos, o que aumentou a dívida do clube, mas que a dívida deverá ser paga até 2030. "Em 2027, 2028 o SPFC começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o SPFC será um grande clube. Não vou iludir e dizer que no próximo ano já vai estar bom. Mas em 27, 28 vamos dar os primeiros passos para que em 2030 o São Paulo seja um player mundial".

Casares defende bebida em estádios

Julio afirmou que vai brigar para alterar a atual legislação que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. "Todos os estados podem [menos em São Paulo]. Aí o cara fica lá na frente do estádio tomando bebida que não sei a procedência, entra no estádio faltando cinco minutos, talvez até mais propenso a ter questões e deixamos de [ganhar] dinheiro. O São Paulo precisa reagir, nós temos que ter a cerveja dentro do estádio. Ninguém vai se embebedar, bebe uma, duas, acabou. Bebida lá fora é um prejuízo para todo mundo. Nós vamos brigar para que essa lei seja derrubada".

