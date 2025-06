Sinner domina Bublik e chega à semi de Roland Garros sem perder sets

Jannik Sinner colocou um ponto final no torneio de conto de fadas de Alexander Bublik (#62 do ranking) nesta quarta-feira, com mais uma atuação impecável em Roland Garros. O número 1 do mundo fez 6/1, 7/5 e 6/0, eliminou o cazaque - que fazia a melhor campanha de sua carreira em um slam - e garantiu seu retorno às semifinais do torneio francês sem perder um set sequer até agora.

Atual campeão do US Open e do Australian Open, Sinner agora soma 19 vitórias seguidas em torneios do grand slam e repete sua campanha do ano passado no saibro parisiense, onde só foi derrotado por Carlos Alcaraz a um jogo da final.

O número 1 do mundo, que passou três meses afastado do circuito após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), agora soma 17 vitórias e apenas uma derrota em 2025 - para o mesmo Alcaraz, na final do Masters 1000 de Roma.

Sinner e Alcaraz podem se reencontrar neste domingo, na final de Roland Garros. Antes, porém, os dois precisam vencer suas semifinais. O espanhol vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, enquanto Sinner terá pela frente o vencedor da partida entre Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Como aconteceu

Sinner deu um show no primeiro set, anulando os serviços de Bublik e dominando as trocas do fundo de quadra. O italiano impediu o rival de subir à rede e, ganhando a maioria dos ralis, abriu 5/0 rapidamente. Quando o cazaque saiu do zero, sorriu e comemorou ao fim do sexto game. Pouco depois, contudo, Sinner fechou a parcial por 6/1.

O segundo set foi bem diferente. Bublik passou a sacar melhor e usar mais curtinhas, o que complicou a vida de Sinner. O número 1 já cometia mais erros, o cazaque se mostrava mais à vontade no fundo de quadra. Assim, a parcial seguiu parelha e sem quebras até o 11º game, quando Bublik cometeu dois erros forçados e, diante de um break point, uma dupla falta. Sinner fechou o set sem vacilar na sequência: 7/5.

A terceira parcial com um Bublik aparentemente abalado pelo placar, e Sinner não perdoou. Quebrou o oponente já no primeiro game e não deu espaço para uma reação, deslanchando até fazer um implacável 6/0.