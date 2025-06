Sinner 'atropela' Bublik e se avança para as semifinais de Roland Garros sem perder sets

Em mais uma grande exibição, Jannik Sinner continua mostrando porque ostenta o posto de melhor tenista do mundo nas quadras de saibro de Roland Garros. Nesta quarta-feira, ele "atropelou" o casaque Alexander Bublik com um contundente 3 a 0, parciais de 6/1, 7/5 e 6/0 em 1h44. Com o resultado o italiano se garantiu nas semifinais do torneio sem perder nenhum set até aqui.

Atual campeão do US Open e do Aberto da Austrália, ele agora acumula 19 vitórias em partidas de Grand Slam. De olho na decisão da competição, o italiano agora aguarda o vencedor da partida entre Novak Djokovic e Alexander Zverev, partida que fecha as quartas de final masculina.

O italiano impôs o seu ritmo de jogo logo no primeiro set e não encontrou dificuldades diante de Bublik. Com duas quebras, ele abriu uma vantagem de 4 a 0 e se aproximou ainda mais da vitória ao confirmar o seu saque. O Casaque venceu seu único game na parcial e o número 1 do mundo não teve dificuldades em fechar a disputa em 6/1.

Foi somente na volta à quadra que a partida realmente "começou". O equilíbrio foi a tônica do set e os dois competidores foram confirmando seus serviços. Apostando na potência de seu saque, Bublik obteve quatro aces contra apenas um de Sinner. A ousadia acabou custando caro ao 62º do ranking, que cometeu três duplas faltas e viu o rival obter a quebra no 11º game, abrindo 2 a 0 no jogo com o triunfo de 7/5.

Tal como na primeira parcial, o terceiro set foi um "passeio" de Sinner que logo abriu 5 a 0 para pavimentar a vitória. Esgotado física e mentalmente, Bublik cometeu seguidos erros nas trocas de bolas e viu o líder do ranking fechar o duelo sem problemas com 6/0.

ORLANDO LUZ CAI NAS DUPLAS

O brasileiro Orlando Luz se despediu de Roland Garros nesta quarta-feira em jogo válido pelas quartas de final de duplas. Ao lado do croata Ivan Dodig, ele acabou derrotado pela parceria formada pelo espanhol Marcel Granollers e o argentino Horácio Zeballos por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

Apesar do resultado negativo, esta foi a melhor participação do tenista gaúcho de 27 anos e torneios de Grand Slam. A campanha vai render um pequeno salto no ranking de duplas de sua carreira. Atual 64º, ele chegará à 54ª colocação.