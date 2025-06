'Série de comédia': Comentaristas debatem interesse do Flu em CR7 e Neymar

As declarações de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, sobre as tentativas do clube de contar com Cristiano Ronaldo e Neymar para o Super Mundial são difíceis de serem levadas a sério, opinaram Alicia Klein e Bira, no Fim de Papo.

Campeão da Libertadores 2023, o Fluminense está no Grupo F do Super Mundial, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (AFS) e Ulsan Hyundai (COR). Os comandados de Renato Gaúcho estreiam na competição no dia 17 de junho (terça), diante do Borussia Dortmund.

Alicia: Situação ridícula

Parece-me que uma situação em que a pessoa viu uma vergonha e foi lá passar, não conseguiu resistir à tentação de passar a vergonha. Pegar o Neymar emprestado do Santos como uma parceria para o Mundial? Um jogador que [...] não tem contrato renovado com o Santos. O Santos não tem nem o que emprestar.

O presidente do Fluminense assume que falou com o ex-agente do Cristiano Ronaldo, segundo o próprio Bittencourt, alguém para quem ele ligou e atendeu, apesar de não ser próximo. E falou que o Cristiano Ronaldo não tem interesse em atuar no Brasil. Já seria ridículo se fosse sério porque o Fluminense não tem dinheiro para isso.

Alicia Klein

Bira: Parece um seriado de comédia

Combina com a camisa de Portugal a camisa do Fluminense. Achei esse argumento do presidente genial. Parece esquete, 'The Office' [seriado de comédia], que você fala: 'não é possível que aconteceu mesmo'. [...]

A única coisa que poderia significar algo é que se fosse um empréstimo [do Neymar] com o Santos, talvez ele renove com o Santos ou nem fosse tratado.

Bira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra