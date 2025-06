'Seleção do Ancelotti': Técnico rouba holofotes em desembarque no Equador

Um dos nomes mais aclamados no desembarque da seleção brasileira em Guayaquil, no Equador, foi o de Carlo Ancelotti, novo treinador da equipe, disse Eder Traskini, no De Primeira.

O treinador italiano estreia no comando do Brasil diante da seleção equatoriana amanhã (4), às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo. Na sequência, a seleção brasileira encara o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, na próxima terça (10), às 21h45 (de Brasília).

Traskini: Raphinha e Ancelotti foram os mais celebrados

Gritaram muito o nome do Raphinha, foi o jogador mais procurado por aqui [no Equador] Tinha bastante camisa do Barcelona, algumas do Real Madrid, também. [...] Tinha uma expectativa de ver o Ancelotti.

Alguns torcedores estavam dizendo: 'welcome to Ecuador, Ancelotti!'. [...] A seleção, que um dia foi do Neymar, parece nesse princípio que é a seleção do Ancelotti. Muito procurado pela imprensa e pela torcida.

Eder Traskini

Hernan: Expectativa é a mesma no Rio de Janeiro

Aqui no Rio de Janeiro também se vive essa expectativa pelo Ancelotti: 'ah, ele mora aqui, já está visitando os pontos turísticos'.

Na breve conversa com o pessoal do Rio de Janeiro sobre a seleção brasileira, todos vivendo essa expectativa sobre o Ancelotti, de vê-lo como técnico, com uniforme - ou não - na beira do campo.

André Hernan

