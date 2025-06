Seleção brasileira tem que ajudar Vini Jr a apresentar seu melhor futebol, diz Ancelotti

(Reuters) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou nesta quarta-feira que o time do Brasil precisa ajudar o atacante Vini Jr a apresentar pela equipe nacional o mesmo nível de futebol que desempenha no Real Madrid, onde tem se destacado como um dos melhores jogadores do mundo.

Ancelotti e Vini Jr trabalharam juntos no time espanhol e conquistaram vários títulos, e o atacante brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa no ano de 2024. Com a camisa do Brasil, no entanto, ele não tem repetido o mesmo sucesso.

"Não sei se ele teve a sua melhor versão aqui, mas tem tempo para isso, para fazer como fez e faz no Real Madrid", disse o italiano a jornalistas em Guayaquil, onde o Brasil enfrentará a seleção do Equador na quinta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no primeiro jogo de Ancelotti à frente da equipe.

"Para nós, ele é um jogador fundamental por suas características, desequilibrante sempre, e temos que trabalhar para que ele tenha a melhor versão aqui", acrescentou.

Vini Jr disputou sua primeira Copa do Mundo em 2022, no Catar, e se tornou titular incontestável da equipe durante o ciclo de preparação para o Mundial de 2026. No entanto, com o Brasil atravessando má fase, o atacante não repetiu pelo Brasil os bons jogos do Real Madrid.

Ancelotti não revelou o time titular para sua estreia, mas o treinador deve apostar no novato Estêvão, que está trocando o Palmeiras pelo Chelsea e representa uma esperança para o futuro da seleção.

"Ele tem um talento especial... tem caráter, é uma pessoa boa, humilde, e me parece bem, mas com o jovem temos que ser pacientes e ter cuidado. Tem características para ser muito importante para o futuro da seleção", avaliou o treinador.

O técnico do Brasil também não antecipou o esquema tático que pretende usar, mas afirmou que quer um time compacto e equilibrado, com todos os jogadores ajudando no sistema defensivo.

"Não quero uma equipe com identidade clara, temos que defender bem, não importa se no 4-3-3 ou 4-4-2. Temos que defender juntos, e com a bola usar a criatividade. Uma equipe organizada, um futebol atrativo e levando em conta a criatividade", disse.

"Não vou dizer ao Estêvão como driblar, peço para ele ajudar e fazer o que sabe fazer ofensivamente.... O individual hoje não é suficiente, tem que incorporar a qualidade individual com atitude, gana e engajamento".

O Brasil está em quarto lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, enquanto o adversário Equador é o vice-líder, atrás apenas da atual campeã mundial Argentina. Os seis primeiros garantem vaga direta no Mundial.

Na semana que vem, o Brasil receberá em São Paulo a seleção do Paraguai e, dependendo dos resultados dessas rodadas das eliminatórias, o país pode garantir antecipadamente a vaga no Mundial do ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Queremos que o Brasil seja protagonista no próximo Mundial", disse Ancelotti, que assumiu o time no mês passado com missão de recuperar a seleção de um momento difícil e buscar o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)