Brasil inicia Liga das Nações com time renovado e 'missão' para Zé Roberto

A seleção brasileira feminina de vôlei inicia hoje a caminhada na Liga das Nações, a VNL, primeira competição oficial após o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Com uma equipe renovada, o técnico José Roberto Guimarães tem a missão de moldar o time no ciclo para Los Angeles-2028.

A estreia será contra a República Tcheca, no Maracanãzinho, às 17h30. No Rio de Janeiro, o Brasil ainda terá pela frente Estados Unidos, Alemanha e Itália — a Coreia do Sul também vem ao Rio de Janeiro, mas não vai enfrentar as donas da casa.

Das 18 jogadoras convocadas para esta primeira parada do torneio, metade esteve no pódio na capital francesa: Macris, Rosamaria, Roberta, Tainara, Ana Cristina, Julia Bergmann e Diana. Vale lembrar que nomes como Kisy e Julia Kudiess participaram do ciclo, mas não estiveram nas Olimpíadas. Da nova geração, a ponteira Helena Hoengen e a central Luzia são dois exemplos.

"Na primeira competição, temos a oportunidade de observar cada uma delas. O desenvolvimento, como vão se sair, pressão, que no Brasil é muito grande. Mas isso faz parte de um todo, não é sempre. Todos os inícios de ciclos são nova geração, mas estou muito otimista. O Brasil nunca teve um time tão alto. Vamos treinar, vamos jogar. Ter experiências internacionais nesse nível, acho que vai ser muito bom", disse.

"Das jogadoras que atuaram nos Jogos Olímpicos, temos seis. Então é um novo time, um novo processo. O que precisamos sempre é melhorar todos os dias, dar oportunidade a essa geração de jogar mais, de ter as oportunidades de jogar contra as melhores seleções do mundo", completou.

O comandante da seleção indicou pontos positivos dessa mescla. "Ter essa mescla e parâmetros com jogadoras experientes é sempre ótimo, porque elas chegam dos clubes onde há trabalhos de maneiras diferentes, uma forma de ver o vôlei, um treino diferente... E quando elas vêm para cá, as jogadoras que já estiveram na seleção, já estiveram em grandes competições, transmitem exatamente como as coisas funcionam e procuramos melhorar em todos os sentidos tendo sempre o foco no pódio".

Zé havia indicado a intenção de contar com Gabi Guimarães, mesmo que ela não fosse participar das partidas, mas a ponteira ficou fora da lista para este começo de VNL.

Gabi está no Conegliano, da Itália, sagrou-se campeã da Liga dos Campeões em final realizada no início do mês passado. O time também foi campeão italiano e do Mundial de Clubes.

"Ela teve uma temporada muito desgastante e precisa de descanso. É o início de um novo ciclo e precisamos ver novas jogadoras em quadra pela seleção, será uma ótima experiência para elas. Estou animado para conhecê-las melhor. Não tivemos muito tempo de preparação, mas estamos prontos para enfrentar qualquer adversário."

Na ausência de Gabi, Macris será a capitã brasileira no Rio de Janeiro. "Estou muito feliz e honrada com a oportunidade de estar na seleção brasileira e de ser a capitã nessa fase da VNL. É mais uma oportunidade, sabemos que é um momento de preparação, mas a equipe vai entregar toda sua dedicação. É um time jovem, nessa etapa é uma construção, então, vamos entrar com tudo".