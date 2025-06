São Paulo volta aos treinos com foco na posse de bola; Alisson e André Silva serão reforços

Após três dias de descanso, o São Paulo iniciou os trabalhos visando o compromisso com o Vasco, pela 12ª rodada do Brasileirão, que servirá para dar "paz" na pausa do Mundial de Clubes. Ganhar o confronto direto no MorumBis, no dia 12 de junho, servirá para a equipe se distanciar da zona de rebaixamento e a posse de bola foi o foco nas atividades do dia.

Luis Zubeldía sabe que deve encarar um rival retrancado e sob pressão pela posição ainda pior na tabela e não quer saber de dar brechas nos contragolpes. Desta maneira, ter a bola nos pés será vital na busca por reabilitação após duas derrotas seguidas no Brasileirão, diante de Mirassol (2 a 0) e Bahia (2 a 1).

O São Paulo é o 13º colocado no Brasileirão, com 12 pontos, somente dois do Fortaleza, hoje o primeiro rebaixado. Ocorre que o time empata muito e, mesmo somando os três pontos, não subirá na tabela. Mas, caso tropece, pode ser superado pelo Vasco e se aproximar ainda mais do perigo.

Com o retorno de Alisson e André Silva - cumpriram suspensão diante do Bahia -, Zubeldía comandou atividades físicas e técnicas, com corrida no gramado do CT da Barra Funda e exercícios de mobilidade e coordenação.

Depois o foco foi na posse de bola. O treinador argentino quer comandar as ações, mas sem toques de lado sem objetividade. A ordem é ter velocidade e agressividade diante do um rival em crise e fora da zona de rebaixamento graças aos critérios de desempate.

Convocados para as seleções de seus respectivos países, o venezuelano Ferraresi e o paraguaio Bobadilla foram os desfalques das atividades. Mas ambos já não deveriam começar o embate com o Vasco, agendado para 21h30. Alisson volta na vaga do meio-campista, enquanto a defesa deve ter Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell.