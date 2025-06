São Paulo tem mês decisivo para selar futuro de trio em meio a caixa vazio

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo abre o mês de junho com apenas um jogo pela frente — Vasco, no dia 12 — e tem três pendências para resolver em relação a atletas do elenco.

Ficam ou saem?

Marcos Antônio, Ruan Tressoldi e Liziero têm contrato apenas até o fim do mês. Os dois primeiros estão emprestados, e o último pertence ao próprio São Paulo.

A diretoria quer a permanência de Marcos Antônio e Ruan Tressoldi. Ao invés de exercer a opção de compra presente no contrato de cada um, o São Paulo busca a ampliação dos empréstimos.

As conversas acontecem há algum tempo. O São Paulo segue uma linha de negociação que evitaria o aumento da dívida do clube, uma vez que a situação financeira não é boa e o caixa está praticamente "zerado" para novas aquisições.

Em maio, o diretor Carlos Belmonte demonstrou otimismo pela permanência dos atletas em participação no Zona Mista do Hernan.

Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento não tem nada fechado ainda, mas o Marcos Antônio está mais avançado, com as conversas andando num ritmo mais rápido. Para o Ruan, também estão andando, nós temos muita convicção de que eles são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente.

O Marcos Antônio já vai cumprir a meta dele, o Ruan está um pouco mais distante. Nós estamos fazendo um formato, por causa da questão orçamentária, para tentar empurrar o pagamento um pouco mais para frente. [...] O que deve acontecer nos dois casos é um novo empréstimo por mais um ano com a compra obrigatória no ano seguinte. Carlos Belmonte

Marcos Antônio e Ruan ganharam espaço no São Paulo somente nesta temporada. Antes pouco aproveitados, os dois preencheram as lacunas no elenco causadas por lesões e convenceram Zubeldía.

A situação de Liziero é o oposto. O volante ainda não jogou em 2025 pelo São Paulo e caminha para deixar o clube. Cria da base do Tricolor, ele foi emprestado a Internacional, Coritiba e Yverdon (Suíça) nos últimos anos.

Liziero disputou 11 jogos pelo São Paulo no ano passado. O volante foi aproveitado em alguns jogos por Luis Zubeldía após voltar de empréstimo ao Yverdon, mas não embalou nesta temporada.