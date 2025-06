São Paulo trabalha para ter lesionados de volta após pausa para o Mundial; veja lista

O São Paulo aproveitará a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa para recuperar seus jogadores lesionados. O clube terá um mês sem jogos oficiais para que o elenco possa descansar, mas também trabalhar antes de o calendário do futebol brasileiro ser retomado.

Atualmente o Tricolor conta com oito desfalques: Calleri (cirurgia no joelho direito), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

O único atleta que não possui qualquer chance de voltar a ficar à disposição logo após o Mundial é Calleri. O centroavante rompeu o ligamento do joelho, teve de passar por cirurgia e deve retornar aos gramados somente no final do ano.

Dos oito desfalques por problemas físicos, quatro são considerados titulares: Lucas, Oscar, Calleri e Ferreirinha. Considerando que o time conta com dez atletas de linha, quase metade dos atletas que compõem o "time ideal" do São Paulo está afastada dos gramados.

O fato, inevitavelmente, reflete no desempenho da equipe dentro das quatro linhas. O técnico Luis Zubeldía tem sofrido para manter o nível de competitividade sem seus principais jogadores, exceto na Libertadores e na Copa do Brasil, competições em que, até agora, o São Paulo não teve pela frente adversários do mesmo nível que costuma enfrentar no Campeonato Brasileiro.

Não à toa, o Tricolor figura atualmente em 13º lugar na tabela do Brasileirão. Já na Libertadores, o time avançou às oitavas de final como dono da segunda melhor campanha geral, atrás somente do Palmeiras.

A partir de agora, porém, os desafios do São Paulo na Libertadores, principal objetivo da temporada, serão muito maiores. A cada fase, os rivais serão mais competitivos. Prova disso é que, se eliminar o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final, o Tricolor pode ter que encarar o Botafogo, nas quartas, e Palmeiras ou River Plate na semifinal. Justamente por isso, quanto mais atletas à disposição o técnico Luis Zubeldía tiver, melhor.