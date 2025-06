São Paulo se reapresenta em meio à data Fifa e abre preparação para pegar o Vasco

O São Paulo está de volta aos treinos. Após três dias de folga, o elenco são-paulino se reapresentou nesta quarta-feira e deu início aos trabalhos em meio à data Fifa, abrindo a preparação para encarar o Vasco.

No CT da Barra Funda, a comissão de Luis Zubeldía comandou atividades físicas e técnicas. Inicialmente, os atletas fizeram uma corrida em torno do gramado, seguida de um circuito com exercícios de mobilidade, core, coordenação e trabalhos preventivos.

Em seguida, os jogadores realizaram um exercício de fundamentos técnicos e uma dinâmica de posse de bola, intercalada com estímulos intermitentes de corrida.

O elenco do São Paulo se reapresentou bastante desfalcado. Além dos convocados para a data Fifa, o Tricolor também conta com uma extensa lista de atletas que estão entregues ao departamento médico. Ao todo, são oito jogadores lesionados.

Durante este período de treinos em meio à data Fifa, portanto, o São Paulo não terá à disposição os seguintes convocados: o volante Bobadilla (Paraguai), o zagueiro Ferraresi (Venezuela) e o meia Matheus Alves (Seleção Brasileira sub-20).

Já no departamento médico, estão: Calleri (cirurgia no joelho direito), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

O Tricolor terá a semana livre para treinamentos em função da data Fifa. Desse modo, Zubeldía e sua comissão podem aproveitar o período para fazer as correções que julgarem necessárias na equipe e tentar recuperar alguns dos jogadores lesionados.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O Tricolor recebe o Vasco apenas no próximo dia 12 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe são-paulina ocupa a 13ª posição, com 12 pontos, e mira a vitória para subir na tabela do Brasileirão. Para isso, contará com os retornos de Alisson e André Silva, que cumpriram suspensão, mas não terá Rodriguinho, que levou o terceiro cartão amarelo na última rodada.