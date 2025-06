São Paulo avalia contratação do atacante Carlos Vinícius, ex-Fulham

O São Paulo está avaliando a possível contratação do centroavante Carlos Vinícius. O jogador de 30 anos está livre no mercado após não renovar contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Até o momento, o São Paulo não fez nenhuma oferta ao centroavante. O Tricolor ainda está analisando alguns fatores para decidir se avançará e levará uma proposta formal ao staff de Carlos Vinícius.

A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Vini time. ? Now Playing: Every Carlos Vinicius Goal For Fulham. ?????? pic.twitter.com/G4HgFzL1lB ? Fulham Football Club (@FulhamFC) June 4, 2025

Como está livre no mercado, Carlos Vinícius chegaria ao São Paulo de forma gratuita, apenas com o salário a ser acertado com o clube. A situação financeira do Tricolor, porém, ainda é delicada.

Para a posição de centroavante, o São Paulo conta com duas peças: André Silva e Ryan Francisco. Calleri também é camisa 9, mas deve perder o restante da temporada devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele se recupera de cirurgia neste momento.

Carlos Vinícius tem passagens pela base de Santos e Palmeiras, mas construiu boa parte da carreira no futebol europeu. O atacante passou por clubes como Rio Ave e Benfica (Portugal), Monaco (França), PSV (Holanda), Galatasaray (Turquia) e Tottenham (Inglaterra).

O atacante disputou a última temporada no futebol inglês, pelo Fulham. No entanto, perdeu espaço na equipe e pouco entrou em campo. Ele atuou em apenas quatro partidas, todas saindo do banco de reservas, sem nenhum gol marcado.