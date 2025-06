Santos x Internacional: veja onde assistir ao jogo do Brasileiro sub-17

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília).

Onde assistir: O canal Santos TV (Youtube) transmite a partida.

O Santos busca conquistar a segunda vitória na competição e melhorar sua situação na tabela. A equipe praiana ocupa apenas a 15ª posição, com três pontos conquistados.

Na última rodada, os Meninos da Vila viajaram até o Rio Grande do Sul e perderam de 1 a 0 para o Juventude. Neste início, o Peixe venceu apenas o Athletico-PR e também amargou um revés contra o Fortaleza.

Do outro lado, o Internacional, assim como o Santos, também mira subir na tabela. Até o momento, o time colorado somou apenas três pontos e conquistou apenas um triunfo. Nas duas primeiras rodadas, a equipe perdeu para Athletico-PR e Vasco.

As equipes voltam a se encontrar após o embate pela Copa do Brasil da categoria. Na ocasião, o Inter levou a melhor, eliminou o Santos nos pênaltis e se classificou para as quartas de final do torneio nacional.