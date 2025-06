Santos vence o Inter e encosta no G8 do Brasileirão sub-17

O Santos venceu o Internacional por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O jogo foi realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Os gols do Peixe foram anotados por Matheus Garcia, Nadson e Yuri Soares. O Colorado descontou com Gabriel Vinicius.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano subiu para o 10º lugar, com seis pontos, um a menos que o Palmeiras, que abre o G8. O Inter, por sua vez, aparece em 17º, com três. Os oito primeiros avançam de fase.

O próximo desafio do Santos pelo Brasileirão sub-17 será na quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), contra o Flamengo, pela quinta rodada, em casa. Na terça-feira, o Inter visita o Grêmio, às 15 horas.

Antes disso, os Meninos da Vila entraram em campo às 11 horas do sábado, quando recebem o Jabaquara no Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista da categoria.