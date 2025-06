Santos vê pedida alta por Willian Arão e já busca alternativas no mercado

O Santos ainda não conseguiu avançar na negociação pela contratação de Willian Arão.

O que aconteceu

O Santos vê dificuldade para contratar Willian Arão. O volante de 33 anos é um dos alvos do Peixe para o meio-campo.

O clube da Vila Belmiro entende que a pedida de Arão é alta diante da concorrência. Há interessados no Brasil e uma equipe de Dubai.

O Santos esteve perto de chegar a um acordo financeiro, mas agora argumenta que os valores são outros. O atleta deixou o Panathinaikos (GRE) e está livre no mercado.

As tratativas começaram com o ex-CEO Pedro Martins e continuariam com o executivo de futebol Alexandre Mattos. Nessa transição no departamento, outros clubes apareceram para Arão e as condições mudaram.

O Peixe quase contratou Arão no começo do ano. Naquela ocasião, o jogador abriria mão de valores para rescindir com o Panathinaikos e, então, os números eram altos pelo "sacrifício". Os empresários querem agora, que ele está livre, cifras semelhantes ou até maiores.

O Santos ainda não descartou Willian Arão, mas já busca alternativas. A intenção é trazer um volante para ser titular ao lado de Zé Rafael.