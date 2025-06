Santos tem pior aproveitamento entre os times do Brasileirão em 2025; veja números

Três técnicos, eliminação na Copa do Brasil e péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Este é o resumo do primeiro semestre do Santos, dono do pior aproveitamento entre os times da Série A no ano.

De acordo com dados do Sofascore, a equipe praiana soma oito vitórias, sete empates e 12 derrotas na temporada. Esses números geram um aproveitamento de apenas 38,3%, o pior entre os 20 clubes que disputam o Brasileirão.

Além disso, o Peixe marcou 32 gols e sofreu 29 em 27 jogos. A equipe ainda criou 43 chances, cedeu 53 e acumulou média de 52,1% de posse de bola.

? O Santos é o time da Série A com o pior aproveitamento na temporada 2025. ?? ?? 27 jogos

? 8V - 7E - 12D

? 38.3% aproveitamento

?? 32 gols

? 29 gols sofridos

? 43 grandes chances

? 53 grandes chances cedidas

? 52.1% posse de bola pic.twitter.com/nk6jiFi2LQ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 1, 2025

Tirando a classificação à semifinal do Campeonato Paulista, o Santos ainda não alçou grandes voos na temporada. O começo no Brasileiro é péssimo. Com apenas duas vitórias e dois empates, a equipe ocupa a 18ª posição, com oito pontos, dois a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento (Vitória).

Para aumentar a crise, a outra chance de levantar um troféu no final da temporada não existe mais. Após dois empates, o Santos perdeu para o CRB nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil na terceira fase.

O técnico Cléber Xavier é o terceiro à frente do Santos neste ano. Além dele, o português Pedro Caixinha e o interino César Sampaio comandaram o time praiano.

O Santos tenta aliviar a crise dentro de campo no próximo dia 12, quando visita o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Castelão a partir das 19h30 (de Brasília).