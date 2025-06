Santos tem interesse no zagueiro Adryelson, ex-Botafogo

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos tem interesse no zagueiro Adryelson.

O que aconteceu

O Santos tem Adryelson no radar para a defesa. Ele tem 27 anos.

O Peixe precisaria negociar com o Lyon e os representantes do Eagle Group, de John Textor. A negociação é considerada difícil.

O Santos aceitaria usar um débito do Botafogo com o goleiro John para facilitar o acordo. O Peixe também negociou recentemente com o clube carioca por Jair.

Adryelson está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, até o dia 30 de junho. Ele não deve permanecer no país e nem no Lyon e poderia ser cedido novamente. O Grêmio é um dos possíveis alvos.

O defensor ganha um alto salário e tem alguns clubes interessados. Novo executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos já tratava sobre Adryelson no Cruzeiro.

O Santos busca um zagueiro com status de titular nessa janela de transferências. O Peixe conversou com o São Paulo sobre uma troca entre Diego Pituca e Ferraresi, mas essa negociação não avançou.