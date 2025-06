Santos quer ouvir desejo de Neymar para alinhar renovação

A renovação contratual de Neymar com o Santos segue indefinida. O clube quer entender se o meia-atacante de 33 anos tem o desejo de estender o seu vínculo, que acaba no dia 30 de junho.

A diretoria está conversando com o staff do jogador e não quer algo nas entrelinhas. O desejo é receber uma resposta contundente do camisa 10. A ideia é renovar até a Copa do Mundo de 2026.

O Santos tem dúvidas, especialmente no âmbito financeiro. Caso Neymar dê um sinal positivo para ficar, a alta cúpula estuda algumas manobras financeiras para conseguir mantê-lo.

Este contrato inicial, de cinco meses, garante, ao menos, R$ 21 milhões por mês ao jogador, entre direito de imagem e salário. Ao todo, são R$ 105 milhões.

Atualmente, o Alvinegro Praiano já tem uma dívida com a NR Sports, agência de Neymar Pai. O intuito é, caso a renovação seja efetuada, diluir esse valor até o final do novo acordo.

Recentemente, o pai de Neymar deixou claro que a extensão contratual depende de vários fatores, inclusive do poder financeiro do Peixe. A diretoria estava otimista por uma renovação. O cenário, contudo, mudou no último mês, especialmente após a queda da equipe ainda na terceira fase da Copa do Brasil, para o CRB.

A decisão de renovar ou não deve ser tomada apenas entre o final de junho e começo de julho.

O Neymar voltou para o Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, somou três gols, três assistências e duas lesões musculares.

A última aparição do craque foi na derrota de 1 a 0 para o Botafogo. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse será o seu último jogo com a camisa santista.