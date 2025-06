O Santos avalia a contratação de laterais-direitos estrangeiros.

O que aconteceu

O Santos vasculha o mercado atrás de um lateral-direito e tem opções estrangeiras. A posição é uma prioridade.

Um dos nomes é Wilson Manafá. O lateral-direito português tem 30 anos e está no SH Shenhua, da China.

Manafá estava na lista do ex-CEO Pedro Martins e agora é reavaliado pelo novo diretor Alexandre Mattos. Não houve proposta até aqui.

A ideia do Peixe seria ter Manafá sem custos ou pagando pouco. O contrato no clube chinês termina no fim deste ano, e o empresário do atleta tenta uma liberação antecipada.

O UOL apurou que Mattos não descarta Wilson Manafá, mas ele sugeriu outro lateral-direito estrangeiro para análise. O nome ainda não foi revelado.

Wilson Manafá começou no Sporting, passou por Beira-Mar, Anadia, Varzim e Portimonense antes de chegar ao Porto, em 2019. Ele atuou por quatro anos até reforçar o Granada, na Espanha, e está na China desde 2024.

Manafá foi bem avaliado pelos analistas do clube. Ele tem 18 jogos na atual temporada, com uma assistência.

O Santos procura um lateral para ser titular. O canhoto Escobar foi improvisado na posição contra o Botafogo. As alternativas são Leo Godoy, Aderlan e JP Chermont.