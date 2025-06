Saiba quais seleções podem se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa

Sete seleções já estão garantidas na Copa do Mundo de 2026. Além dos países-sede - Estados Unidos, Canadá e México -, outras quatro equipes carimbaram o passaporte para o Mundial: Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia.

A Copa do ano que vem terá novo formato e contará com 48 seleções, 16 a mais do que o número de equipes da última edição, de 2022, no Catar. Nesta próxima Data Fifa, mais seleções podem assegurar vagas na principal competição de futebol do planeta.

Seis seleções dependem apenas de seus esforços para já se classificarem nesta Data Fifa. São elas: Equador, Uruguai, Coreia do Sul, Jordânia, Usbequistão e Austrália.

AMÉRICA DO SUL

Nas Eliminatórias da América do Sul, Equador e Uruguai estarão garantidos se vencerem seus duelos, independentemente de outros resultados. Os equatorianos pegam Brasil e Peru. Já os uruguaios enfrentam o Paraguai e a Venezuela.

Brasil, Paraguai e Colômbia possuem chances de conquistar a vaga na Copa do Mundo por antecipação nesta Data Fifa, mas uma combinação de resultados é necessária.

ÁSIA

Na Ásia, quatro equipes têm em mãos a oportunidade de se garantirem no Mundial. Os dois primeiros de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo. No Grupo A, o Irã se classificou. O Usbequistão estará no Mundial de 2026 com um empate contra os Emirados Árabes Unidos ou uma vitória sobre o Catar.

Já no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, a Coreia do Sul necessita de um empate com o Iraque ou um triunfo sobre o Kuwait. Na mesma chave, a Jordânia se classifica com uma vitória sobre Omã e empate com o Iraque.

No Grupo C, o líder Japão já está classificado. A Austrália, atualmente no segundo lugar, garante sua vaga no Mundial com um triunfo sobre o Japão e um empate com a Arábia Saudita.

Seleções como Emirados Árabes Unidos, Iraque, Omã, Arábia Saudita e Indonésia também lutam pelas classificações nesta Data Fifa, mas não dependem apenas de seus esforços.

As Eliminatórias da Concacaf, da Europa e da África ainda não terão classificados para o Mundial de 2026 nesta Data Fifa.