SAF da Portuguesa aprova plano de recuperação judicial: Um marco para a história

A SAF da Portuguesa informou nesta quarta-feira que foi aprovado, em assembleia geral, o plano de recuperação judicial junto aos credores, que teve aprovação de 64%. A votação aconteceu no Canindé e os participantes acompanharam o processo presencialmente e de forma remota.

Por contar com a participação de mais de 50% dos interessados com direito a voto, a assembleia pôde ser realizada já em primeira chamada. Agora, a Portuguesa tem como próximos passos a homologação do plano por parte do juiz responsável pelo processo de recuperação judicial.

"É um dia importante, um marco para a história da Portuguesa. Todo o nosso projeto, toda a nossa ideia de reconstrução passa pela recuperação judicial. Hoje demos mais um passo em direção ao futuro... É preciso parabenizar a Tauá Partners pelo trabalho incansável e eficiente para aprovar o plano já na primeira assembleia. Não foi fácil, mas isso mostra a nossa dedicação e crença no projeto. É uma vitória de todos que amam a Portuguesa", disse Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da SAF da Portuguesa.

Líder do Grupo F da Série D com 14 pontos, a Portuguesa enfrenta novamente o Novo Iguaçu, desta vez pelo segundo turno, com mando do time paulista, no Canindé. Na última semana, as duas equipes empataram em 1 a 1, no Rio de Janeiro.

A Lusa encerrou o primeiro turno na liderança do Grupo A6, com 14 pontos somados. Com 66% de aproveitamento, o time comandado por Cauan de Almeida tem um dos ataques mais positivos da competição, com 13 gols em sete partidas.