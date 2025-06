Reportagem do UOL vence prêmio da International Sports Press Association

A reportagem "A Força de uma Mulher", publicada no UOL Esporte, é a vencedora deste ano do prêmio da International Sports Press Association (AIPS) na categoria "Combatendo o Racismo e a Discriminação".

No texto, a ex-judoca Edinanci Silva relembrou a infância em Sousa, no sertão da Paraíba, as conquistas como atleta —ela disputou quatro Olímpiadas e ganhou duas medalhas em Mundiais —e os episódios de discriminação, preconceito e exposição que sofreu no ambiente esportivo e na mídia como pessoa nascida intersexo e que fizeram com que ela cogitasse o suicídio.

"Tive de lutar contra os brasileiros, contra o preconceito, tive de lutar para buscar respostas sobre mim e poder levá-las à imprensa, e tinha que lutar dentro do tatame também", disse ela em depoimento ao jornalista Demétrio Verchiolli. "Será que eu realmente merecia passar por isso?"

'Espaço de combate à discriminação'

"A Força de uma Mulher" fez parte do projeto "Minha História", com reportagens especiais do UOL para as Olimpíadas de Paris-2024, em que grandes nomes do esporte nacional narraram os caminhos que percorreram para chegar ao topo.

"Foram seis anos de tentativas, com Edinanci negando qualquer possibilidade de entrevista, até se sentir à vontade de nos contar sua história", conta Vecchioli. "Isso só aconteceu porque o UOL é reconhecido como um espaço que combate o racismo e a discriminação — esse prêmio reforça isso e celebra o sensível trabalho de toda equipe."

A matéria teve edição de Paulo Favero e design de Bruna Sanches.

Desde 2019, a International Sports Press Association celebra reportagens de excelência do jornalismo esportivo mundial. Na edição deste ano, concorreram jornalistas de 136 países, com mais de 2.065 matérias inscritas, entre fotografias e reportagens em vídeos, áudios e texto.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 [https://cvv.org.br/ligue-188/], e também atende por email [https://cvv.org.br/e-mail/], chat [https://cvv.org.br/chat/] e pessoalmente [https://cvv.org.br/postos-de-atendimento/]. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.