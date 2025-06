Realidade Jovem x RB Bragantino no UOL: como assistir ao Paulistão feminino

Do UOL, em São Paulo

Realidade Jovem e Red Bull Bragantino buscam a primeira vitória no Campeonato Paulista Feminino na tarde de hoje, às 15h (de Brasília), no estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto.

Onde assistir? A partida da 3ª rodada pode ser acompanhada ao vivo pelo UOL Play, o streaming do UOL. A narração do jogo será feita por Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe.

Equipes ainda não pontuaram. Realidade Jovem sofreu derrotas para Palmeiras e Taubaté. O Red Bull Bragantino foi superado por Corinthians e São Paulo nas duas rodadas anteriores.

Realidade Jovem x Bragantino -- 3ª rodada do Paulistão Feminino

Data e horário: 4 de junho de 2025, às 15h (de Brasília)

4 de junho de 2025, às 15h (de Brasília) Local: João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP)

João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP) Transmissão: UOL Play (streaming)

Como assistir ao Canal UOL na TV?

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Samsung TV: canal n° 2074

Zapping: canal nº 64

UOL Play

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo.

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.