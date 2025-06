Bragantino atropela Realidade Jovem e sai da lanterna do Paulistão Feminino

O Bragantino desencantou no Paulistão Feminino, goleou o Realidade Jovem por 4 a 0 mesmo atuando no Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto, e somou seus primeiros pontos no estadual. Isa Rangel marcou duas vezes e iniciou a contagem, e Pâmela dos Santos aumentou antes de Catalina fechar o placar.

Com o resultado, a equipe de Bragança Paulista deixou a lanterna e ultrapassou justamente as adversárias, que seguem zeradas na classificação e sem marcar gols em três partidas.

Outros três jogos completam a rodada entre hoje e amanhã, incluindo o clássico Palmeiras x São Paulo na Arena Barueri.

Como foi o jogo

O Bragantino demorou só 50 segundos para abrir o placar em um erro do Realidade. A lateral Bela não conseguiu afastar um lançamento da defesa e viu a bola sobrar para Catalina, que cruzou e encontrou Isa Rangel já na pequena área: 1 a 0.

O placar foi ampliado já nos acréscimos da etapa inicial — e de novo a partir do oportunismo de Isa Rangel: desta vez, a atacante aproveitou rebote em bola na trave de Débora para cravar o 2 a 0.

As mandantes voltaram a ser vazadas no início do 2° tempo em um golaço de Pâmela dos Santos: a meio-campista arriscou de muito longe e encobriu a goleira Isa com requintes de crueldade, já que a bola tocou no travessão antes de mudar o marcador para 3 a 0.

O Realidade não conseguiu reagir ao terceiro gol e, dois minutos depois, voltou a sofrer mais um do Bragantino. O 4 a 0 saiu dos pés de Catalina, que apareceu livre na pequena área após chute na trave de Pâmela dos Santos e fechou a conta.