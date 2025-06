Real entra na briga com PSG por joia do River de R$ 290 milhões, diz jornal

O Real Madrid entrou forte na briga por Franco Mastantuono, meia de apenas 17 anos do River Plate, e agora disputa a contratação do jogador com o PSG.

O que aconteceu

O PSG parecia liderar as negociações, mas o Real Madrid reagiu e enviou representantes a Buenos Aires para tentar fechar o acordo antes do clube francês. A notícia estampou as manchetes de vários veículos espanhóis nesta quarta-feira (4).

Quem está em Buenos Aires é Juni Calafat, famoso olheiro do Real Madrid e responsável pelas contratações de Vinicius Jr. e Rodrygo. Ele irá conversar com o staff do jogador, entender as condições e, quem sabe, marcar uma primeira reunião com dirigentes do River Plate.

O River Plate, por sua vez, insiste que ainda não recebeu propostas concretas, de acordo com o jornal Olé. O clube argentino diz também que não teve conversas diretas com nenhum clube.

O técnico Luis Enrique já teria ligado diretamente para convencer Mastantuono a jogar no PSG, segundo o Olé ouviu de fontes de Paris. O novo técnico do time merengue, Xabi Alonso, já teria aceitado a sugestão de Santiago Solari, ex-jogador do River Plate e diretor de futebol do Real Madrid, já dando sinal verde para o clube avançar na contratação.

O PSG já enviou um representante à Argentina e reuniu-se com dirigentes do River Plate e com o próprio jogador, mas não finalizou o acordo porque considerou a cláusula de rescisão alta. Segundo o Olé, o clube argentino mantém uma postura firme de não negociá-lo por um valor inferior aos 45 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões na cotação atual).

Mastantuono se tornou peça-chave do time comandado por Marcelo Gallardo. Titular nos últimos 19 jogos do River Plate, ele marcou um golaço contra o Boca Juniors no mês passado (veja abaixo) e foi convocado por Lionel Scaloni pela primeira vez para defender a seleção argentina. Já classificados para a Copa do Mundo de 2026, os hermanos têm jogos contra Chile, amanhã (5), em Santiago, e Colômbia, dia 10, no Monumental de Núñez.

El golazo de Mastantuono en el superclásico.



River vs Boca y hace esto con 17 años.



pic.twitter.com/TWaRyne3na -- MT2 (@madrid_total2) May 16, 2025

Revelado pelo River Plate, Mastantuono estreou no profissional em janeiro do ano passado. Por enquanto, ele soma 60 jogos, dez gols e sete assistências.