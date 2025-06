Portuguesa se apega à regularidade e fator casa no returno da Série D

A Portuguesa dá início, neste sábado, ao segundo turno da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O desafio será novamente diante do Nova Iguaçu, desta vez no Estádio do Canindé, em mais um confronto direto pelo topo da tabela.

A Lusa encerrou o primeiro turno na liderança do Grupo A6, com 14 pontos somados, 66% de aproveitamento e um dos ataques mais positivos da competição, com 13 gols marcados em sete partidas.

Agora, a equipe comandada por Cauan de Almeida tem pela frente mais sete rodadas em busca da classificação à próxima fase, mas com um fator importante a seu favor: quatro jogos em casa.

INGRESSOS À VENDA! ????? Os ingressos para a a partida da Lusa na Série D, contra o Nova Iguaçu-RJ, neste sábado (07), às 17h, já estão disponíveis! ?VALORES

- Arquibancada: R$60 inteira (com direito a acompanhante) e R$30 meia;

- Cadeira numerada: R$80 inteira e R$40 meia

-... pic.twitter.com/AnxhNPdTnt ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) June 4, 2025

Ao contrário do primeiro turno, quando atuou fora de casa em quatro oportunidades, a Portuguesa terá o Canindé como palco principal nesta reta decisiva da fase de grupos. A missão é manter a consistência, aproveitar o apoio do torcedor e seguir construindo uma campanha sólida, como destacou o treinador.

"Terminamos o primeiro turno com números interessantes, mas sabemos que o returno será muito competitivo e desafiador para conquistarmos a classificação. Agora começa um novo momento da competição, e precisamos seguir com o mesmo foco, trabalhando jogo a jogo. Ter mais partidas no Canindé, com a força e apoio da nossa torcida, será um grande diferencial, mas isso só se concretiza se mantivermos a nossa identidade e mentalidade vencedora que o grupo vem demonstrando. O objetivo é ajustar o que for necessário para seguirmos evoluindo e continuar somando pontos para alcançar a classificação", ,afirmou Cauan de Almeida.

Diante do Nova Iguaçu, a Portuguesa contará com o retorno do atacante Everton Messias, que cumpriu suspensão automática na última rodada.