Portuguesa avança em processo de recuperação judicial após aprovação de plano por credores

A Portuguesa deu um passo significativo na busca pela reorganização financeira. Em assembleia realizada nesta quarta-feira, no salão nobre do Canindé, com participação híbrida (presencial e virtual), os credores aprovaram o plano de recuperação judicial apresentado pela SAF do clube. Ao todo, 64,71% dos votos foram favoráveis, garantindo a validação da proposta já na primeira chamada.

O encontro alcançou o necessário que exigia a participação de mais da metade dos credores habilitados. Com isso, a Portuguesa avança em um processo que tem como objetivo sanar dívidas, reorganizar as finanças e assegurar a continuidade das operações do clube.

"É um dia importante, um marco para a história da Portuguesa. Todo o nosso projeto, toda a nossa ideia de reconstrução, passa pela recuperação judicial. Hoje demos mais um passo em direção ao futuro", celebrou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da SAF da Portuguesa.

O próximo passo será a homologação do plano pela Justiça. Cabe agora ao juiz responsável analisar os termos acordados na assembleia e formalizar a decisão. Com isso, a Portuguesa espera consolidar sua recuperação e construir um caminho sólido para se fortalecer dentro e fora de campo.

Enquanto avança no campo jurídico, a equipe comandada por Cauan de Almeida segue bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo A6, a Lusa soma 14 pontos e, no próximo compromisso, volta a enfrentar o Novo Iguaçu, desta vez no Canindé, pela abertura do returno da fase de grupos. A bola rola às 17h (de Brasília) deste sábado.