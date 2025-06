Por que Abel recusou salário 3 vezes maior de ex-clube de Neymar para seguir no Palmeiras

Abel Ferreira recusou a proposta para comandar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para permanecer no Palmeiras. O ex-clube de Neymar ofereceu para o treinador português cerca de 20 milhões de euros (R$ 128,6 mi), aproximadamente três vezes mais do que os 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) que ele recebe no Brasil. A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão.

A proposta sequer chegou ao Palmeiras. O empresário do treinador, Hugo Cajuda, conversou com os árabes e informou a recusa do técnico português. Abel não deseja sair do clube neste momento, especialmente às vésperas do Mundial da Fifa, e quer cumprir o contrato, que se encerra em dezembro.

O português também entende que, caso deixe o Palmeiras, como já sinalizou a possibilidade, poderia se arranjar em um mercado mais importante e competitivo que o futebol da Arábia Saudita. Ele completa cinco anos à frente do time alviverde em outubro.

O Al Hilal busca um substituto para Jorge Jesus, demitido no mês passado. O clube saudita corre contra o tempo para finalizar a preparação para o Mundial já com o novo treinador. O mais cotado para assumir o cargo é o italiano Simone Inzaghi, que deixou a Inter de Milão após a derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain.

Essa não é a primeira vez que Abel Ferreira é especulado no futebol do Oriente Médio. Em 2023, o treinador assinou um pré-contrato com o Al-Sadd, do Catar, mas a negociação não foi para frente após ele trazer a família para morar com ele no Brasil. O português foi acionado na Fifa por descumprir o acordo e o Palmeiras precisou pagar cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) para encerrar a ação.

Ao logo do período à frente do time alviverde, Abel Ferreira também recebeu propostas de equipes asiáticas e times do segundo escalão da Europa. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deseja ampliar o vínculo com o treinador até o fim de 2027, quando encerra o seu segundo mandato à frente do clube.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 após passagem pelo futebol da Grécia. Em pouco tempo ele se transformou em uma das figuras mais vencedoras da história palmeirense, igualando Oswaldo Brandão como o técnico que mais vezes conquistou títulos. Ao todo, são 10 taças: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).