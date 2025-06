Paulinho está bem? Massini e Bira questionam silêncio do Palmeiras

No Fim de Papo, Bira e Paulo Massini questionaram a falta de transparência do Palmeiras em relação à situação de Paulinho, que ainda não fez uma partida completa pelo clube desde que chegou, no início da temporada.

Até aqui, o jogador foi utilizado em 11 jogos, mas atuou, em média, menos de 30 minutos em cada um deles, e participou de três gols: marcou um e deu assistências para dois - todos na Copa Libertadores.

Massini: Não há transparência no caso

Se o Paulinho precisar novamente ser operado, fica claro que alguém 'comeu bola' no processo. Você investe um dinheirão para ter o jogador apto este ano, um ano especial para o Palmeiras e ele jogou 11 partidas até agora, não completou nenhuma. É muito pouco. O que mais incomoda é que, como o Palmeiras é um túmulo, não há transparência, vem [...] um monte de médico de redes sociais e fica falando que ele não tem condição.

Paulo Massini

Bira: Oportunidade para o Palmeiras

O Palmeiras tem uma oportunidade de não repetir com a torcida as falhas de comunicação, por exemplo, que o Santos cometeu em relação ao Neymar. [...] É a oportunidade de se comunicar claramente com a torcida justamente para tirar esses médicos da internet. Fica a impressão de que tem algo errado, já que ele não está conseguindo entregar.

Bira

