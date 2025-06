Paraguai x Uruguai: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelas Eliminatórias

As Eliminatórias Sul-Americanas estão em sua reta final. Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), o Paraguai recebe o Uruguai, em Assunção.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do SporTV.

Os donos da casa vêm em sequência sem derrotas na competição. Sob o comando de Gustavo Alfaro, o Paraguai se consolidou no grupo de classificação para a Copa do Mundo.

O Uruguai está em terceiro, com 21 pontos, os mesmos do rival. No entanto, a Celeste não vence há três jogos e pode despencar na tabela em caso de tropeço.

Posições na tabela

Paraguai - 21 pontos em 14 jogos - 5º lugar



Uruguai - 21 pontos em 14 jogos - 3º lugar

Prováveis escalações

Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Galarza, Gómez, Cubas e Almirón; Pitta e Enciso



Técnico: Gustavo Alfaro

Uruguai: Mele, Varela, Giménez, Araújo e Piquerez; Ugarte, Betancur e Arrascaeta; Pellistri, Maxi Araújo e Brian Rodríguez.



Técnico: Marcelo Bielsa