Palmeiras vence São Paulo e segue 100% no Paulista feminino

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. Taina Maranhão, Poliana e Bruna Calderan (contra) anotaram os gols do Verdão, enquanto Day e Crivelari descontaram para o Tricolor.

Com o resultado, o Palmeiras alcançou a terceira vitória consecutiva e manteve 100% de aproveitamento na competição. As palestrinas chegaram aos nove pontos e subiram à liderança momentaneamente, já que o Corinthians joga neste momento contra o Taubaté. Em caso de tropeço do rival, o Alviverde assume a ponta.

Do outro lado, o São Paulo amargou sua segunda derrota no Paulista feminino. A equipe do técnico Thiago Viana permanece na quarta posição, com três pontos, mas ainda pode ser ultrapassada por Santos ou Ferroviária, que se enfrentam nesta quinta-feira.

Agora, as duas equipes voltam a campo no fim de semana, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O Palmeiras encara o Real Brasília no Bezerrão, neste sábado, às 21h (de Brasília). Já o São Paulo visita o Red Bull Bragantino no mesmo dia, mas às 17h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

Os gols do jogo

O Palmeiras inaugurou o marcador com 21 minutos de jogo. Ingryd fez bom lançamento para Taina Maranhão. A atacante partiu pelo lado esquerdo, invadiu a grande área e tocou por cobertura, encobrindo a goleira Anna Bia.

Quatro minutos depois, o Palmeiras aumentou a vantagem. A zaga do São Paulo afastou mal e Pati Maldaner cabeceou para o meio da área. Poliana aproveitou a desatenção da defesa tricolor e completou de cabeça para o fundo das redes: 2 a 0.

Com 39 minutos, o São Paulo descontou. Day tabelou com Aline Milene e recebeu dentro da área. A atacante chutou forte de primeira e recolocou o Tricolor no jogo.

Aos 28 minutos do segundo tempo, o Palmeiras chegou ao terceiro gol em uma infelicidade da zaga do São Paulo. Isadora alçou bola para dentro da área. Bruna Calderan pegou mal na bola e acabou encobrindo a goleira Anna Bia, marcando um gol contra na Arena Barueri.

Já na reta final da partida, o São Paulo diminuiu novamente. Milena finalizou de fora da área e Ravena deu rebote. Crivelari aproveitou a sobra e empurrou para o fundo das redes.