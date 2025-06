Palmeiras tem aproveitamento de lanterna contra G6 do Brasileirão com Abel

Do UOL, em São Paulo (SP)

Abel Ferreira ajudou o Palmeiras a conquistar dois títulos do Brasileirão (2022 e 2023). No entanto, nos últimos anos ficou evidente que a equipe tem problemas em duelos contra os concorrentes diretos — a prova disso foi a derrota para o Botafogo em pleno Allianz Parque no ano passado, que culminou na perda do título nacional e os tropeços deste ano.

Veja os números

Na era Abel, o Alviverde tem aproveitamento de lanterna do Brasileirão contra os times do G6: são 44 jogos, 10 vitórias, 15 empates e 19 derrotas (já com os números desta edição), um aproveitamento de 34,1%.

O número é bem inferior ao de equipes que foram rebaixadas no Brasileirão no ano passado: o lanterna Cuiabá, por exemplo, terminou a competição com 44,7% de aproveitamento (34 pontos).

Nesta edição o desempenho é ainda pior, apenas 25% de aproveitamento contra o G6: vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino, derrota por 1 a 0 para o Bahia, derrota por 2 a 0 para o Flamengo e derrota para o Cruzeiro por 2 a 1. O Alviverde só não enfrentou o Fluminense até agora.

Em 2024, o Palmeiras viveu o mesmo o drama: 10 jogos, quatro derrotas, cinco empates e apenas uma vitórias: um aproveitamento de 26,6%. O Alviverde perdeu as duas partidas para o campeão Botafogo.

2022 foi o ano fora da curva para o Palmeiras: o Alviverde terminou o Brasileirão com o menor número de derrotas na história dos pontos corridos (3) e teve uma sequência de 22 jogos invicto. Foi a melhor campanha da história do clube.

Para o Palmeiras, esse desempenho contra o G6 não é determinante. O Palmeiras fechou 2022 (74%) e 2023 (64,84%) com o melhor aproveitamento entre todos os clubes da Série A. O Brasileirão é sobre essa regularidade, e não feito por recortes.

Em 2023, por exemplo, esse desempenho abaixo contra o G6 não fez diferença para o Palmeiras. O Alviverde fez apenas 9 de 30 pontos possíveis contra os rivais diretos (o pior entre os times do G6), e mesmo assim não perdeu o título.

Com Abel Ferreira, o Palmeiras sempre teve boas campanhas no Brasileirão: 3º em 2021, campeão em 2022 e 2023, e vice-campeão em 2024.

A comissão técnica reconhece a necessidade de melhora nestes jogos grandes. Abel Ferreira ficou muito incomodado pela forma como o time entrou em campo na derrota para o Cruzeiro. Ele queria a equipe mais ligada e afirmou após o jogo que o time tem algumas coisas a melhorar.