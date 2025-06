Palmeiras define data de lançamento de camisa exclusiva para a Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras divulgou, nesta quarta-feira, o calendário especial das ativações nos Estados Unidos, incluindo o lançamento da terceira camisa, com a Puma, para disputa da Copa do Mundo de Clubes. A data escolhida foi o dia 10 de junho, cinco dias antes da estreia do time na competição.

"No dia 10 de junho, Palmeiras e Puma realizarão o lançamento oficial da nova camisa III exclusiva para a disputa da competição internacional. Além disso, um ônibus customizado com a nova camisa fará um tour pelas cidades de New Jersey (EUA) e Miami (EUA), nos dias 14 e 23 de junho, respectivamente", informou o Verdão.

Nesta data, a delegação palmeirense já estará em solo norte-americano, mas ainda desfalcada dos atletas convocados para as respectivas seleções nesta data Fifa. O Verdão se prepara para a estreia do torneio na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.

A estreia será contra o Porto-POR, no dia 15, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, no dia 19, o Verdão enfrenta o Al-Ahly-EGI, no mesmo estádio, às 13 horas. Já no dia 23, às 22 horas, o Alviverde encara o Inter Miami-EUA, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

O Palmeiras ainda promoverá outras ativações em solo norte-americano a fim de divulgar sua marca e trazer o torcedor para perto.

"O Palmeiras terá o privilégio de participar de um campeonato que contará com os principais times do planeta, e nós queremos alavancar a marca do clube durante a nossa passagem pelos Estados Unidos. Preparamos ações muito bacanas para os palmeirenses e os admiradores do futebol brasileiro", declarou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.