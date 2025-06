Palmeiras busca empate contra o Athletico-PR e segue no G8 do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 contra Athletico-PR, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Davi e Gustavo Gomes anotaram os gols do Furacão, no CT do Caju, em Curitiba (PR), enquanto Ruan Yago fizeram os das Crias da Academia.

Com este resultado, o Verdão chegou aos sete pontos no Brasileiro sub-17, permanecendo na oitava posição. O Athletico-PR é o 15° colocado, com quatro.

As equipes voltam a campo pela quinta rodada do torneio nacional na próxima semana. O Verdão enfrenta o São Paulo, no dia de 10, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Já o Athletico-PR enfrenta o Atlético-MG, no dia seguinte, às 18h30, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

O Athletico-PR abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Rhichey avançou pela direita, driblando a marcação do Palmeiras, ganhou o espaço no meio e tocou para Davi, que bateu para o gol de Luiz Fernando e balançou a rede. Aos 43, Gustavo Gomes recebeu de Rhichey, invadiu a área, foi derrubado pelo goleiro, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 do Furacão foi para a cobrança e ampliou o marcador.

Aos 24 do segundo tempo, o Palmeiras diminuiu o prejuízo no placar. Após boa jogada pela esquerda, Thauan levantou a bola na área, a zaga não afastou. Ruan Yago levou a melhor dentro da pequena área e bateu para o gol, fazendo o primeiro do Verdão. O Verdão buscou empate aos 39 minutos. Lucas Gaúcho recebeu pela direita, avançou, invadiu a área e balançou a rede.

Pouco depois, aos 41, Jaison foi expulso e deixou o Athletico-PR desfalcado. Aos 44, após confusão, Lucas Gaúcho foi expulso, do lado do Palmeiras, e Victor Hugo, do time paranaense.