Palmeiras apresenta déficit em março e abril; veja detalhes dos balancetes

O Palmeiras apresentou um déficit somado de R$ 77,8 milhões nos meses de março e abril, conforme o balancete publicado no site oficial do clube na noite da última terça-feira. No orçamento, o Verdão já previa um déficit de R$ 47,4 milhões.

Apesar do déficit de março e abril, o Palmeiras ainda tem um superávit acumulado nos primeiros quatro meses do ano de R$ 81,7 milhões, superando o déficit de R$ 33 milhões orçado. Até o momento, o clube só registrou superávit no mês de janeiro.

Em março, o clube teve uma receita de R$ 54,4 milhões, acima dos R$ 45,8 previsto, e uma despesa de R$ 92 milhões, também superior ao orçamento, que previu um gasto de R$ 71,9 milhões, culminando em um déficit de R$ 49,6 milhões. O déficit previsto para o mês era R$ 29,8 milhões.

Balanço financeiro do Palmeiras acumulado de 2025 (Foto: Reprodução/Palmeiras)