Paige VanZant deixa disputa por título no Power Slap após sofrer lesão rara

A lutadora norte-americana Paige VanZant anunciou sua retirada da disputa de cinturão no Power Slap, marcada para o dia 27 de junho, durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas. A ex-integrante do UFC foi diagnosticada com um problema raro e grave na coluna, que demanda atenção médica imediata.

Por meio das redes sociais, ela revelou estar com um hematoma epidural espinhal espontâneo - condição incomum, provocada pelo acúmulo de sangue no espaço epidural, o que pode comprimir a medula espinhal e gerar déficits neurológicos graves. De acordo com especialistas, esse tipo de lesão costuma ocorrer em situações de trauma severo, como acidentes de carro, e pode exigir intervenção cirúrgica para descomprimir a medula.

"Tenho um sangramento na coluna e precisamos entender de onde ele veio e por que aconteceu. É extremamente raro e os médicos ficaram surpresos por eu não apresentar sintomas neurológicos até agora", explicou a atleta.

Segundo ela, a preparação para a estreia no Power Slap vinha sendo cuidadosa, sem treinos intensos ou impactos significativos que pudessem justificar o quadro clínico. A anomalia foi descoberta após uma ressonância magnética, que levou ao encaminhamento imediato para um neurocirurgião.

"Minha próxima luta pelo título está adiada. Infelizmente, tive que desistir. Se não fosse algo tão sério, eu definitivamente ainda competiria, especialmente porque estava muito empolgada. É algo grande, e eu estava animada por receber essa oportunidade," lamentou.

Do octógono ao OnlyFans

Considerada uma das grandes promessas de popularidade do MMA feminino nas mãos de Dana White, VanZant nunca correspondeu dentro do octógono à expectativa gerada em torno de seu nome. Fora dele, no entanto, construiu uma carreira sólida como influenciadora e modelo.

Desde sua participação no reality show "Dancing with the Stars" até o sucesso em plataformas de conteúdo adulto como o OnlyFans, a americana manteve uma presença digital crescente. Mesmo sem grande impacto competitivo no UFC, no boxe sem luvas ou no pro wrestling, ela seguiu acumulando uma base de fãs expressiva, o que se reflete em seus números nas redes sociais.

