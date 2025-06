NFL no Brasil: camarote na Neo Química Arena terá ingresso por R$ 10 mil, barbearia e tatuador

Depois de esgotar os ingressos em poucos dias na temporada passada, a NFL volta ao Brasil para o segundo jogo oficial da história. Em setembro, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, pela temporada regular. Os ingressos começarão a ser vendidos para o público geral no dia 12.

Além dos setores tradicionais, a liga permitiu que alguns camarotes, administrados por empresas de entretenimento, também atuassem na partida. O Fielzone, da Soccer Hospitality, será um dos espaços.

Com comida e bebida liberada, em cardápio que terá itens tradicionais da culinária brasileira, o espaço também terá um estúdio de tatuagem e até uma barbearia, ativações que já ocorrem durante os jogos do Corinthians.

Para o Fielzone, os ingressos custam a partir de R$ 10 mil. No ambiente, os torcedores terão um espaço gourmet para a aquisição de carnes nobres. Se comprar a peça durante o jogo, terá um churrasqueiro particular para realizar o preparo na hora.

Assim como nas outras operações do estádio, o local abre 4h antes do início da partida e fica aberto até 1h depois do jogo. "Os projetos que implementamos nos camarotes da Soccer Hospitality tem uma inspiração muito forte do que é feito nos esportes americanos, que são referência em levar o entretenimento para dentro das arenas esportivas", comenta o fundador da empresa, Léo Rizzo.

"Receber a NFL para o segundo ano consecutivo consolida São Paulo como uma sede para eventos mundiais, o que é muito importante para as empresas que trabalham com hospitalidade no esporte", conclui.

Se algum fã optar por fazer alguma tatuagem durante a partida, os torcedores podem escolher artes temáticas das equipes que já estarão prontas, mas também podem sugerir novos desenhos para os tatuadores. O serviço é cobrado à parte.

"Além das atrações que já oferecemos em nossos camarotes, teremos uma temática especial para o jogo da NFL. Em conjunto com a liga, que faz um excelente trabalho para a internacionalização da marca, vamos buscar novas ativações para trazer um ambiente ainda mais descontraído para dentro da arena", acrescenta Rizzo.

A Soccer Hospitality soma camarotes em outros oito estádios brasileiros. Nos últimos anos, a empresa tenta inovar com ativações incomuns em estádios de futebol, como a instalação de uma piscina, que foi cartão-postal do estádio corintiano nos últimos anos. Fora do futebol, a companhia também tem camarotes durante a Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, e no Sambódromo do Anhembi, para o carnaval de São Paulo.