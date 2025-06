'Neymar dificilmente sairá': comentarista explica negociação com Santos

Com R$ 85 milhões a receber em direitos de imagem, Neymar dificilmente sairá do Santos neste momento e deve renovar seu contrato, explicou o comentarista Lucas Musetti na live do clube no canal do UOL Esporte no Youtube.

Segundo Musetti, a ideia do Peixe é firmar um novo contrato diferente do atual, que se encerra no final do mês.

O Santos quer renovar por um ano e diluir esses R$ 85 milhões divididos por 12 meses. O Santos quer aproveitar esse momento de fragilidade do Neymar para pensar daqui pra frente como vai ser, talvez pagar os R$ 4 milhões por mês e manter os 75% dos direitos de imagem, mas sem um valor mínimo.

É uma negociação que está rolando, já teve reunião entre o Marcelo Teixeira e o Neymar pai, o Santos e o Neymar ainda dizem que a tendência é renovação, mas não está tão lisa a tratativa como antes, porque o Santos quer diminuir as condições.

Lucas Musetti

O comentarista destacou que a recusa de Neymar em deixar o Santos para jogar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa por outra equipe é um indicativo da permanência do camisa 10.

Se o contrato com o Santos está acabando e ele escolhe não jogar o Mundial por outro clube, como ele não vai renovar com o Santos? Se ele já vai sair, que saísse para algum clube que vai jogar o Mundial e possa pagar o salário dele.

Na letra fina, tem um recado que o Neymar continua, e o Santos quer. A negociação não avançou consideravelmente, mas a tendência ainda é de renovação, só que o Santos não quer replicar esse contrato atual. E eu acho importante entender, hoje, a entrevista do Neymar pai na semana passada.

Lucas Musetti

Após o amistoso contra o RB Leipizig na semana passada, o pai e empresário de Neymar subiu o tom em relação à diretoria do Santos.

Quando o Neymar pai diz naquela entrevista em Bragança Paulista que o Neymar não onerou o clube e que agora era hora de o Santos assumir o risco, era disso que ele estava falando.

O Santos está pagando os R$ 4 milhões da carteira de trabalho em dia, só que todo esse dinheiro de imagem, o Santos está refém.

Dito isso, o Santos ainda acredita que ainda vai renovar, e o Neymar pai não acredita que vai receber esse dinheiro agora porque entende a situação do clube.

Lucas Musetti

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho. Como foi expulso contra o Botafogo e está suspenso contra o Fortaleza, ele só voltará a jogar pelo Peixe caso renove seu contrato, devido à pausa no calendário do futebol brasileiro para a Copa de Mundo de Clubes da Fifa.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Santos na íntegra