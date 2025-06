NBA House volta a São Paulo com lendas, Gui Santos e fila virtual

As Finais da NBA começam na próxima quinta-feira, entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. No mesmo dia, será aberta mais uma edição da NBA House em São Paulo. O evento voltado ao fã da maior liga de basquete do mundo acontecerá novamente no Parque Villa Lobos.

Com 5 mil m², o espaço tem loja oficial da NBA, ativações das marcas com brindes e uma quadra ao ar livre.

O evento terá a presença de Joakim Noah, ex-jogador e lenda do Chicago Bulls, Nick Anderson, ídolo do Orlando Magic, e Gui Santos, brasileiro que joga atualmente no Golden State Warriors.

"Sempre fazemos pesquisas depois que acontecem os eventos e a gente sempre pergunta: 'O que mais você quer ver na NBA House?'. E o público falou no passado, a gente quer mais jogadores, a gente quer mais lendas, a gente quer mais entretenimento e a gente foi lá e trouxe", disse Niva Vieira de Mello, diretora de eventos da NBA na América Latina e Canadá, ao UOL.

Jogadores brasileiros presentes

Gui Santos, de 22 anos, participará da NBA House no jogo 3 das Finais, dia 11 de junho. Ele é o único brasileiro atualmente na liga, mas não era até pouco tempo atrás.

João Marcello Pereira, o Mãozinha, jogou pelo Memphis Grizzlies em 2024 e também pelo Memphis Hustle, da G-League, liga de desenvolvimento da NBA. Atualmente, ele está no Nacional, do Uruguai, onde foi campeão da liga local nesta semana.

Mãozinha e Gui Santos após jogo entre o Memphis Grizzlies e o Golden State Warriors, em março de 2024 Imagem: Noah Graham/NBAE

Ele também será uma das atrações da NBA House, em um Fan Day. Niva acredita que a presença dos brasileiros na NBA é importante para o crescimento da marca.

"Ajuda muito. A gente já teve um número bem maior de brasileiros jogando na NBA. Hoje não é um número tão grande, mas o Gui Santos tem representado super bem. A gente tem certeza que vai ser um alvoroço o jogo 3 com ele aqui", disse.

Fila virtual

Ativações de marcas sempre são marcadas por longas filas em grandes eventos, já que brindes gratuitos são distribuídos de acordo com o desempenho dos fãs em diferentes jogos. A diretora também explica que a NBA House contará com um aplicativo para otimizar a experiência dos fãs enquanto estiverem na casa.

"É um app focado só na experiência do fã e a intenção é justamente melhorar o tempo dele na fila, que ele possa se cadastrar numa fila digital, que ele não precise ficar em pé na frente da ativação esperando a vez dele chegar", afirmou Niva.

Além disso, os fãs poderão se cadastrar no app para participar de quizzes e escolher músicas. Além das Game Nights, onde os jogos serão transmitidos em telões espalhados pela casa, o evento também terá as Fan Days, focados nas ativações e experiências imersivas.

A NBA House começa no próximo dia 5, quinta-feira, e pode ir até o dia 22 de junho, dependendo do andamento das Finais. No ano passado, 45 mil pessoas estiveram presentes. Ingressos podem ser adquiridos neste site.