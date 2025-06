Mundial não é prioridade do Flamengo, diz presidente Bap

O Flamengo está próximo de fazer sua estreia na Copa do Mundo de Clubes. No dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), o Rubro-negro entra em campo para enfrentar o Esperánce, da Tunísia, na Filadélfia. Porém, em entrevista à Forbes, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revelou que a competição não é prioridade ao clube.

Além disso, o calendário extenso do futebol brasileiro preocupa. Seguindo vivo na Libertadores e na Copa do Brasil, junto às partidas já definidas no Brasileirão, o Flamengo pode alcançar mais de 80 jogos disputados ao longo da temporada.

"A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países, e eu não acredito que isso seja sustentável", explicou o presidente.

Apesar da declaração, Bap disse estar otimista para o Mundial. "Estamos animados. Vai ser difícil, mas estou bastante confiante. Em todas as competições que o Flamengo participa, esperamos ser os vencedores. Então, espero que o Flamengo chegue à final e seja campeão".

O Rubro-negro fez sua última partida antes da Copa do Mundo de Clubes no último domingo e venceu o Fortaleza por 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o próximo destino para os flamenguistas é a Filadélfia, nos Estados Unidos.