Mundial de Clubes: veja o raio-x do grupo do Botafogo e Paris Saint-Germain

O Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa reúne o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, e o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões. Também fazem parte do grupo o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A seguir, veja como cada equipe chega para disputar a competição.

Botafogo

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, o Botafogo participa do Mundial com mudanças em relação ao elenco que conquistou os títulos na última temporada. Entre os titulares da final continental, o zagueiro Adryelson deixou o clube rumo ao Lyon e está atualmente emprestado ao Anderlecht, da Bélgica. No meio-campo, o argentino Thiago Almada também foi emprestado ao Lyon. No ataque, Luiz Henrique se transferiu para o Zenit, da Rússia. O comando técnico também passou por mudança, com o técnico Artur Jorge deixando o clube e assinando com o Al-Rayyan, do Catar.

Atualmente, a equipe é comandada pelo português Renato Paiva e disputa a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o clube avançou às oitavas de final e enfrentará o Bragantino. Na Libertadores, enfrentará a LDU Quito, do Equador, também pelas oitavas. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa posição intermediária. Igor Jesus lidera a artilharia do time na temporada, com sete gols marcados.

Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões no último sábado ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0 na final, disputada em Munique. A equipe comandada por Luis Enrique perdeu apenas quatro partidas em 2025: para o Liverpool (1 a 0 em 05/03), Aston Villa (3 a 1 em 15/04), Nice (3 a 1 em 25/04) e Strasbourg (2 a 1 em 03/05).

No Campeonato Francês, o PSG foi campeão com 84 pontos, mantendo 19 de vantagem sobre o segundo colocado, Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé terminou como artilheiro da liga, com 21 gols, e está entre os favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. Além da Champions League e do Campeonato Francês, o time também venceu a Copa da França, alcançando a tríplice coroa europeia.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid encerrou a temporada em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, com 76 pontos, atrás de Real Madrid e Barcelona. Na Copa do Rei, a equipe foi eliminada na semifinal pelo Barça (no agregado por 5 a 4), que conquistou o título. O atacante argentino Julián Álvarez é o principal goleador da equipe em 2025, com 29 gols.

Seattle Sounders

A equipe dos Estados Unidos disputou 17 jogos na temporada, somando sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Na Conferência Oeste da MLS, o Seattle Sounders ocupa o quinto lugar com 26 pontos. Na classificação geral da liga, está na 12ª posição. O meia eslovaco Albert Rusnák é o artilheiro da equipe, com sete gols anotados.

Calendário do Grupo

A estreia do Botafogo será contra o Seattle Sounders no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. No mesmo dia, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid jogam às 16h, no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia.

No dia 19 de junho, o Botafogo enfrentará o PSG às 22h, no Rose Bowl. Mais cedo, às 19h, Atlético de Madrid e Seattle Sounders se enfrentam no Lumen Field.

A última rodada será disputada no dia 23 de junho. Botafogo e Atlético jogam às 16h, no Rose Bowl, enquanto Seattle Sounders e PSG jogam no mesmo horário, no Lumen Field.