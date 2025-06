Mudança! Luta entre Amanda Ribas e Tabatha Ricci é transferida para o UFC Abu Dhabi

O aguardado confronto entre as pesos-palhas (52 kg) Amanda Ribas e Tabatha Ricci sofreu uma mudança. Originalmente marcado para acontecer no UFC 318, em Nova Orleans (EUA), no dia 19 de julho, o duelo verde-amarelo foi transferido para o evento da semana seguinte, na edição prevista para ser sediada em Abu Dhabi (EAU), de acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight.

A disputa servirá para que uma das duas lutadoras brasileiras se recupere na principal organização de MMA do mundo. Isso porque Amanda e Tabatha vêm de derrotas no octógono do UFC. A mineira, número 7 do ranking dos palhas, foi superada por Rose Namajunas e Mackenzie Dern em sequência, enquanto a atleta paulista, conhecida pelo apelido de 'Baby Shark', acabou perdendo para a chinesa Yan Xiaonan em sua última luta.

UFC 318

Apesar do desfalque de Amanda e Tabatha, o UFC 318 ainda contará com um bom número de representantes do 'Esquadrão Brasileiro'. Até o momento, quatro atletas tupiniquins estão previstos para entrarem em ação no card do dia 19 de julho: Brunno Hulk, Vinicius Lok Dog, Nicolle Caliari e Patrício Pitbull.

