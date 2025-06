Muçulmano, Khabib recusou apertar mão de apresentadora na Champions; veja

O lutador russo Khabib Nurmagomedov, ex-campeão do UFC, se recusou a apertar a mão da apresentadora Kate Scott durante a cobertura da final da Liga dos Campeões, em Munique.

O que aconteceu

Nurmagomedov foi convidado a se juntar à mesa de debate da CBS Sports após o PSG golear a Inter de Milão na Allianz Arena. O ex-lutador, que é muçulmano, apertou as mãos do streamer IShowSpeed e dos ex-jogadores Jamie Carragher, Micah Richards e Thierry Henry, mas, ao chegar em Scott, colocou a mão sobre o peito em vez de apertá-la.

"Peço desculpas, muito obrigada", disse Scott ao retirar a mão e também colocá-la sobre o peito. A conversa entre os participantes seguiu normalmente depois do episódio, inclusive com o ex-lutador se declarando torcedor do Real Madrid desde pequeno. "Nos últimos anos venho a todos os jogos do PSG por causa do meu irmão Nasser [Al-Khelaif, presidente do PSG]", explicou.

UFC legend Khabib Nurmagomedov joins the #UCLToday crew pic.twitter.com/ovSWV4t9bN -- CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 31, 2025

A razão por trás do gesto está ligada às crenças religiosas de Nurmagomedov, que é um muçulmano sunita devoto. Em algumas interpretações do Islã, homens e mulheres que não são parentes não devem ter contato físico.

Khabib Nurmagomedov foi o primeiro lutador muçulmano a conquistar um cinturão do UFC. Ele se aposentou do esporte após uma vitória por finalização sobre Justin Gaethje no UFC 254, em 2020, e encerrou a carreira invicto, com um recorde de 29 vitórias e nenhuma derrota.