Milly: Crise do Corinthians demorou a chegar nos patrocinadores, mas chegou

A ameaça de patrocinadores de romper com o Corinthians em meio à grave crise política que se instalou no clube demorou, mas chegou, destacou a colunista Milly Lacombe no UOL News desta quarta-feira (4).

Isso dá para resolver se o Corinthians se reencontrar com a seriedade, com algum tipo de dignidade. É claro que as marcas não querem estar associadas a esse tipo de confusão — não falo nem da ocupação, da invasão, estou falando mesmo da confusão toda causada pela diretoria.

É nome do PCC envolvido, desvio de dinheiro, gente, é tudo horroroso. Que marca quer ter seu nome associado a esse tipo de confusão? Demorou para chegar nos patrocinadores.

Milly Lacombe

Ontem, as torcidas organizadas do Corinthians invadiram o Parque São Jorge e anunciaram uma "revolução".

Na opinião da colunista, a crise política não tem solução de curto prazo, mesmo que a possível saída de patrocinadores seja evitada.

A diretoria do Augusto Melo se vangloriou de trazer tantos milhões em patrocínio. Do que adianta você trazer tanto dinheiro em patrocínio se a contrapartida é a imagem do clube se deteriorar?

Eu não vejo saída. Isso a gente pode dizer com certeza: não há saída a curto prazo do que está acontecendo no Corinthians.

Milly Lacombe

