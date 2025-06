Mercado: Mayke procurado, reforço de peso no Flamengo e demissão na Série A

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Super Mundial de Clubes, e mesmo quem não participará do torneio está se mexendo para reforçar os elencos.

Veja destaques

Mayke, lateral do Palmeiras, é alvo do Santos Imagem: Reprodução/Instagram

Mayke cobiçado. O Santos está de olho na situação do lateral-direito Mayke, do Palmeiras. O jogador de 32 anos tem vínculo com o alviverde apenas até o fim de 2025 e, a partir do meio deste ano, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Diante disso, o Peixe foi buscar informações sobre o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal 'Meu Peixão' e confirmada pelo UOL.

De São Paulo para Porto Alegre. O Corinthians acertou o empréstimo do meia Alex Santana para o Grêmio. O vínculo do jogador de 30 anos com os gaúchos será até o final da temporada, e ele deve viajar amanhã para Porto Alegre para fazer exames médicos e assinar contrato. Com a chegada de Dorival Júnior, o meio-campista, que chegou ao clube em julho de 2024, perdeu bastante espaço.

Jorginho é reforço de peso do Flamengo Imagem: Reprodução/Instagram

Reforço pesado (e caro). Novo reforço do Flamengo, o volante Jorginho chegará ao Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira para fazer exames e assinar o contrato com o Rubro-Negro. O vínculo do ex-Arsenal será por três temporadas e, segundo apurou a coluna do jornalista André Hernan, ele passará a ser o atleta mais bem remunerado na história do clube carioca. Ao total, Jorginho receberá R$ 109 milhões em 37 meses de contrato, ou seja, R$ 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, imagem e todos encargos.

Barca no Arsenal. Com Jorginho na lista, o Arsenal anunciou hoje a saída de 20 jogadores dos elencos masculino, feminino, sub-18 e sub-21, todos com contrato encerrando no próximo dia 30 de junho. Além do meio-campista, Sterling, Neto e Tierney engatam a lista entre o time masculino. Entre os times sub-18 e sub-21, o clube se despediu de Nathan Butler-Oyedeji, Khayon Edwards, Romari Forde, Jimi Gower, Jack Henry-Francis, Salah-Eddine Oulad M'Hand, Ismail Oulad M'Hand, Brian Okonkwo, Elian Quesada-Thorn, Reece Clairmont, Jakai Fisher, Max Kuczynski e Zacariah Shuaib. As jogadoras Teyah Goldie, Lina Hurtig e Amanda Ilestedt também deixaram o Arsenal.

António Oliveira não é mais técnico do Sport Imagem: Rafael Vieira/AGIF

Demissão de técnico (mais um!). O Sport confirmou, hoje, que António Oliveira não é mais o treinador da equipe. Anunciado no dia 9 de maio, o português comandou o Leão em quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, e o mau desempenho definiu sua saída. A última partida do técnico no comando do Rubro-Negro foi no último domingo, quando visitou o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, na derrota por 1 a 0. Junto a ele, sua comissão técnica — composta por Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel — também deixou o clube.

E o São Paulo? O Tricolor inicia o mês com pendências para resolver em relação a três jogadores. Marcos Antônio, Ruan Tressoldi e Liziero têm contrato apenas até o fim do mês — os dois primeiros estão emprestados, e o último pertence ao próprio São Paulo. A diretoria quer a permanência de Marcos Antônio e Ruan Tressoldi. Ao invés de exercer a opção de compra presente no contrato de cada um, o São Paulo busca a ampliação dos empréstimos. A situação de Liziero é o oposto. O volante ainda não jogou em 2025 pelo São Paulo e caminha para deixar o clube.

Joaquín Correa está perto de ser reforço do Botafogo Imagem: Reprodução/Instagram tucucorrea

Mudanças no Botafogo. Em meio às iminentes saídas de Igor Jesus, Jair e Cuiabano, o Botafogo está perto de se reforçar com o atacante argentino Joaquín Correa, da Inter de Milão, para a disputa do Super Mundial de Clubes. O contrato do jogador de 30 anos se encerra no final do mês de junho, e o time pretende contratá-lo de graça. O Bota também conversa com o Benfica por Arthur Cabral e já anunciou o meia-atacante argentino Álvaro Montoro.