Mauro: Casares fala em SAF para não ficar para trás de quem não é SAF

Em participação no UOL News Esporte, Mauro Cezar Pereira questionou se o São Paulo precisa mesmo se tornar uma SAF para resolver problemas financeiros.

Em entrevista ao Alt Tabet, do UOL, Julio Casares, presidente do São Paulo, declarou que existe uma tendência para que o clube se torne uma SAF ou que adote um modelo de negócios parecido para "não ficar para trás".

O São Paulo vai ficar para trás de quem? De clubes que não são SAF: Palmeiras e Flamengo. Eu tenho que ser SAF para não ficar para trás de clubes que não são SAF? Por que ele, como presidente, não se esforça para colocar o São Paulo no patamar de Palmeiras e Flamengo, que não são SAF?

O Bahia pertence ao Grupo City. Se o Grupo City decide que não vai mais investir no Brasil, o Bahia vai ser um time para ficar na Série A e está bom. Não vão fazer investimentos. [...] Qual é o clube vencedor do Grupo City? Esse ano nem o Manchester City foi. Nenhum deles é. São clubes satélites que servem para revelar jogadores, fazer negócios.

Ser SAF, mesmo o Bahia, não é garantia de que vai ser campeão. [...] O Ceará saiu do buraco, o Palmeiras saiu do buraco, o Flamengo saiu do buraco, e o São Paulo, que também é enorme, tem que virar SAF?

Mauro Cezar Pereira

O que Casares disse:

A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o SPFC vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o SPFC não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o SPFC tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial se não vai ficar para trás.

Julio Casares, presidente do São Paulo, ao Alt Tabet, do UOL

