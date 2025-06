Matheus Bidu ganha nova chance e tenta reabrir disputa na lateral do Corinthians

Na noite do último domingo, o Corinthians empatou sem gols com o Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi importante para Matheus Bidu, que ganhou uma nova chance na lateral esquerda do Timão.

Bidu foi um dos destaques do Corinthians no empate com o Vitória. Segundo dados do Sofascore, o defensor teve 88% de acerto no passe e ganhou 10 de 12 duelos que disputou, além de ter realizado três desarmes. Já no ataque, conseguiu dois passes decisivos e sofreu cinco faltas.

Com a boa aparição diante do Vitória, Bidu tenta reabrir a disputa na lateral esquerda do Corinthians. Fabrizio Angileri vinha sendo o titular desde que chegou ao clube, mas passa por um mau momento nos últimos jogos e não tem rendido o esperado.

Desse modo, Bidu pode tentar retomar espaço no time titular do Corinthians. O lateral tem ganhado mais oportunidades devido ao rodízio promovido pelo técnico Dorival Júnior, que está priorizando a integridade física dos jogadores do elenco alvinegro.

Em função disso, o jogador tem recebido mais chances em meio ao cuidado que a comissão técnica do Corinthians tem adotado com a condicão física de Angileri. O argentino ficou fora do jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio, por conta de um controle de carga - o que já havia acontecido contra o Inter no início do mês, mas Hugo foi o escolhido para sair jogando na ocasião.

Matheus Bidu, inclusive, vive um bom momento no Timão. Ele tem aproveitado as chances concedidas pelo treinador, seja entre os reservas ou os titulares. Nos últimos quatro jogos em que esteve em campo, contribuiu com um gol e com uma assistência.

Angileri, por outro lado, está devendo. O argentino não participa de um gol desde o dia 9 de março, quando deu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Bidu teve altos e baixos no Corinthians

Matheus Bidu passou por altos e baixos no Corinthians. O lateral chegou ao clube no final de 2022, mas não se firmou na temporada seguinte. Já em 2024, o defensor esteve próximo de deixar o clube, visto que não estava nos planos do técnico António Oliveira.

Com a queda do treinador português e a chegada de Ramón Díaz, Bidu foi aos poucos conquistando espaço e terminou o ano como titular absoluto da lateral esquerda. O atleta, inclusive, foi peça importante da equipe na arrancada histórica no Campeonato Brasileiro.

No início deste ano, porém, o camisa 21 não conseguiu repetir as boas atuações e voltou a perder espaço entre os titulares. O jogador viu a concorrência aumentar especialmente após a contratação de Fabrizio Angileri, que assumiu a posição logo que chegou.

Em números, Matheus Bidu soma 20 jogos na atual temporada, com três gols e três assistências. Já Angileri disputou 15 partidas, com dois passes para gols. Com Dorival, o brasileiro disputou três jogos como titular, enquanto o argentino saiu jogando em seis.

Ambos devem ficar à disposição para o duelo contra o Grêmio, que acontece após a data Fifa. A bola rola no próximo dia 12 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.